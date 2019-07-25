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Все дети вывезены из лагеря «Холдоми» в Хабаровском крае, где ночью 23 июля произошёл пожар. Об этом сообщили в администрации лагеря.

Все дети в данный момент вывезены, — приводит ТАСС слова представителя администрации. Она отметила, что часть детей забрали родители, остальные переправлены на автобусе в сопровождении ГИБДД в Комсомольск-на-Амуре, их разместили...