Специалисты Российской системы качества (Роскачество) проверили соблюдение магазинами новых правил по продаже молочной продукции, которые вступили в силу 1 июля этого года.
Оказалось, что крупные торговые сети размещают на полках молочную и молокосодержащую продукцию в соответствии с новым регламентом.
Отличить продукты с добавлением растительных жиров от молочной продукции с животными жирами не составило труда, — говорится в сообщении организации.
При этом маленькие магазины, в основном расположенные в спальных районах, подошли к выполнению правил формально.
Ценники с обозначением «БЗМЖ» (содержания заменителей молочных жиров. — News.ru) напечатаны мелким шрифтом, надписи не выделяются в общей массе текстовой и графической информации на прилавке или в холодильнике, — констатировали эксперты.
В итоге посетители таких магазинов испытывают трудности с определением, где находится молочная продукция, а где молокосодержащие товары,
В России с 1 июля изменился порядок продажи «молочки»: теперь продукты без содержания заменителя молочного жира должны стоять на отдельной полке.
Ранее News.ru писал о том, что специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации по выбору «правильного» молока. Эксперты призвали в первую очередь обращать внимание на упаковку. На коробке или бутылке с молоком должны быть указаны наименование, состав, срок годности, количество продукции, а также дата изготовления, пищевая ценность и производитель. В ведомстве также призвали не приобретать продукцию у случайных продавцов и с рук на улице.