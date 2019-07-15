https://static.news.ru/photo/da2c7bda-a6e3-11e9-a054-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Руководитель Российской системы качества (Роскачество) Максим Протасов в эксклюзивном интервью News.ru в рамках второго Глобального саммита по производству и индустриализации (GMIS) рассказал, может ли потребитель доверять маркировкам «экологически чистый», «био» или «фермерский» на продуктах. По его словам, использование этих слов на упаковках в РФ пока никак не регламентируется.

Протасов пояснил, что производители зачастую используют такие формулировки в качестве маркетинговой уловки. Термин «био», уточнил эксперт, является европейским аналогом российского «органический», в связи с чем, как и маркировка «фермерский», не гарантирует качества продукта.

Только сейчас Росстандартом, Минсельхозом, Роскачеством запущена работа по стандартизации термина «эко». С нормативным регулированием его предстоит в ближайшее время определиться, — заявил Протасов.

Он отметил, что эта работа — один из базовых видов деятельности Роскачества. Система уже в 2020 году сможет гарантировать потребителям, что надпись «органик» на упаковке будет означать органический продукт, прошедший соответствующую сертификацию и лабораторные исследования на всей цепи производства. Подробнее читайте в материале News.ru.

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