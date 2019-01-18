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Россиянам помогли выбрать лучшее моющее средство

Jürgen Schulzki/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Эксперты Роскачества подготовили советы по выбору самого эффективного и безопасного средства для мытья посуды, а также рассказали, как правильного его использовать.

По их словам, потребителям в первую очередь необходимо прочитать состав продукта и время от времени интересоваться компонентами уже привычных средств, так как производители иногда заменяют некоторые из них на новые со схожими свойствами.

При выборе следует избегать хлора, хлорорганических соединений, фосфатов и фосфонатов. Помимо этого, отдушки и ферменты способны вызвать аллергию, поэтому подверженные ей люди могут обратить внимание на средства без их содержания.

Органические моющие средства состоят из веществ растительного происхождения и полностью растворяются в воде. Такая продукция должна быть промаркирована знаками Ecogarantie, Eco Label и QAI.

«Органические средства обычно стоят дороже неорганических, такая разница в цене обусловлена наличием природных компонентов в органической продукции. Натуральные эфирные масла, экстракты, аминокислоты и пептиды имеют высокую себестоимость», — отметили эксперты.

Они подчеркнули, что лучшее средство для мытья посуды также должно быть разлито в безопасную упаковку, которая не допустит случайного проливания или открытия ребёнком, а также иметь среднюю вязкость и хорошо пениться.

Во время мытья рекомендуется наносить средство на губку, а не на посуду. В первую очередь это касается «концентратов». При этом стоит выбросить тарелки и чашки со сколами и трещинами, так как в них могут оставаться мельчайшие частицы вещества.

Ранее News.ru писал, что россиянам подсказали, какие мандарины лучше покупать к новогоднему столу.  В основном эти фрукты привозят в Россию из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу. Специалисты проверили их по 426 показателям.


#безопасность #здоровье #роскачество #моющеесредство
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