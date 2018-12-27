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Роскачество посоветовало продукты для оливье

Tamorlan/wikipedia.org/CC BY 3.0

общество [ версия для печати ]

Роскачество посоветовало россиянам ингредиенты для салата «Оливье». Эксперты выбрали лучшие горошек, маринованные огурцы и докторскую колбасу для блюда.

Например, при выборе горошка советуют выбирать марки, получившие государственный Знак качества: «Виктория», «Дядя Ваня», «Лента», «О'КЕЙ», «Хайнц», «6 соток», Bonduelle, Corrado, Fine Life, Global Village, Solvita и «Грин Рей».

Маринованные огурцы лучше покупать под маркой «6 соток». А колбасу — «Балахоновский мясокомбинат», «Томаровский мясокомбинат», «Мясновъ», «Пит-Продукт», «Окраина» и «Фамильные колбасы», пишет «Профиль».

Как ранее писал News.ru, россиянам подсказали, какие мандарины лучше покупать к новогоднему столу. Рынок в преддверии праздников изучили эксперты «Роскачества». В основном мандарины привозят в Россию из ЮАР, Египта, Турции, Китая, Абхазии, Марокко и Перу.


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