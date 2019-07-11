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Роскачество отвергло обвинения компании McDonald's в нарушениях при исследовании бургеров, в которых эксперты обнаружили малые дозы антибиотиков.

Логика претензии компании «Макдоналдс» сложно объяснима: даже, если бы порядок отбора проб был нарушен, как это могло бы привести к попаданию в отобранные образцы антибиотиков, — сообщили РБК в Роскачестве.

Это подтвердили и в Россельхознадзоре, где происходили лабораторные испытания бургеров.

Лабораторные испытания всех отобранных для исследования проб проходили в строгом соответствии стандартам, определяющим порядок проверок данного вида продукции, — сообщил помощник руководителя Россельхознадзора Алексей Алексеенко.

Как писал News.ru, cеть ресторанов быстрого питания McDonald's заявила, что малые дозы антибиотиков, найденные в мясе их бургеров, появились в результате нарушений ГОСТ, допущенных Роскачеством при исследовании образцов. Компания провела собственное расследование, определил поставщика говяжьих котлет, участвовавших в исследовании, и выяснил, что сырьё этой партии мяса полностью соответствовало стандартам пищевой безопасности.