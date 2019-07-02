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Роскачество провело масштабное исследование мультизернового хлеба. Всего специалисты проверили 11 торговых марок по 211 показателям.

В исследовании приняли участие 11 торговых марок, среди них «Хлебный дом», «Черёмушки», «Ржаной край», «Хлебозавод 28», «ВкусВилл», «Доволя Вкусное счастье», Granum, Inter Europol, Fazer, «Бутерхлеб», а также «Ваш хлеб». Специалисты пришли к выводу, что весь хлеб безопасен. В представленных образцах не нашли гмо, пестицидов и улучшителей вкуса. Вкус, цвет и консистенция также соответствовали стандарту, разработанному НИИ хлебопекарной промышленности специально для такой продукции.

Замечания у экспертов были только к крошковатости и плотности мякиша некоторых изделий, что не является нарушением обязательных стандартов.

Ранее, как писал News.ru, Роскачество провело веерное исследование сухих молочных смесей. В результате проверок самой качественной признана продукция белорусского производителя.