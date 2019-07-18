https://static.news.ru/photo/8024ad0a-a928-11e9-a141-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Самым качественным и безопасным порошком для стирки детского белья признан «Ушастый нянь». Таковы результаты исследования Роскачества. Всего в испытаниях приняли участие порошки 22 торговых марок из России, Германии, Белоруссии, Австралии, Израиля, Испании, США и Южной Кореи.

По результатам испытаний, лучшим детским стиральным порошком эксперты признали торговую марку «Ушастый нянь». Данный товар соответствовал не только требованиям действующих норм по качеству и безопасности, но и требованиям опережающего стандарта Роскачества, — отметили эксперты организации.

Все 22 марки соответствуют показателям безопасности и могут быть смело рекомендованы к использованию. Проверка показала, что лучше всего с загрязнениями справляются порошки «Аистёнок», «Ушастый нянь», Free Time, Meine LIEBE и Tide. Что касается стойкости цвета, то после 25 стирок при 40 градусах вещи посерели только в одном случае — при стирке порошком Molecola. Единственный недостаток, который выявили в ходе проверки — недовес. Он был обнаружен у торговых марок Garden, Tobbi Kids, Babyline и BabySpeci, отмечает RNS .

Ранее News.ru писал, что Роскачество дало рекомендации по выбору арбузов. Эксперты советуют покупать бахчевые на ярмарках и рынках. По словам специалистов, большое количество белых семечек может указывать на удобрение бахчи нитратами, а жёлтые и белые прожилки могут появляться из-за больших доз азотных удобрений.