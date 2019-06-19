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Эксперты Роскачества дали рекомендации по выбору самых полезных напитков в жару. Чтобы утолить жажду, лучше отдать предпочтение обычной воде. По словам экспертов, особое внимание при этом нужно обращать на качество потребляемой воды.

Исследование неожиданно для экспертов показало, что вода, в которую оптимальное количество полезных веществ было внесено производителем искусственно при минерализации водопроводной воды, может конкурировать по качеству с питьевой водой из природных источников, — рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.

Она добавила, что очень важно выбирать воду без ароматизаторов и подсластителей. Потребителю стоит учитывать информацию о глубине скважины, из которой добыта вода. Глубина скважины напрямую влияет на степень прозрачности воды, передаёт ТАСС .

В жару многие предпочитают пить квас или лимонад. При выборе таких напитков стоит ориентироваться на ГОСТ. При производстве классического кваса не должны применяться искусственные добавки. Надпись «живой» на этикетке не более чем маркетинговая уловка, отмечают эксперты. Что касается лимонада, то его не рекомендуют пить в жару, поскольку он провоцирует резкий подъём уровня сахара в крови.

Ранее News.ru писал, что россиян предупредили об опасности употребления алкогольных коктейлей в жару. Они вызывают нарушение терморегуляции организма и повышают риск теплового удара.