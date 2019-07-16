https://static.news.ru/photo/722848a2-a855-11e9-88ef-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Эксперты Роскачества советуют покупать бахчевые на ярмарках и рынках и стучать по арбузам.

Продавец обязан иметь при себе документы, указывающие на происхождение товара и подтверждающие безопасность. Если постучать по арбузу, звук должен быть не глухим и не звонким, а гулким и напоминающим вибрацию.

Блестящая корочка указывает на неспелость ягоды, а вот на хвостик и звук при сдавливании внимания можно не обращать — хвостик высыхает за время транспортировки, а характерный треск арбуз, вероятнее всего, издал ещё в пути.

Большое количество белых семечек может указывать на удобрение бахчи нитратами, а жёлтые и белые прожилки могут появляться из-за больших доз азотных удобрений.

Ранее News.ru писал, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору хлеба. Россиянам посоветовали покупать хлебобулочные изделия только в магазинах, где соблюдаются правила его хранения.