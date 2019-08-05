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Эксперты Роскачества считают вина Кубани лучше изготовленных из импортных виноматериалов. А из-за того, что самый популярный красный сорт винограда Каберне Совиньон не каждый год вызревает в России, специалисты советуют обратить внимание на Каберне Фран и Саперави.

За ту же стоимость кубанское красное будет гораздо выше качеством, чем произведённое из импортного виноматериала, приехавшего в Россию «наливом», — отметили в Роскачестве .

О том, что вино сделано из российского винограда, говорят надписи на этикетке: «Вино защищённого географического указания» (ЗГУ) или «Вино защищённого наименования места происхождения» (ЗНМП), а вот слова про «дворики» и «погребки» Кубани вовсе не гарантируют вину кубанское происхождение.

Эксперты утверждают, что недорогие вина производятся с расчётом, что будут выпиты в течение года-двух после выпуска. Сейчас, например, лучшее время для красных вин жаркого 2018 года. А стоимость выдержанного вина в магазине будет уже не ниже тысячи рублей.

Как писал News.ru, виноделу Валерию Захарьину удалось воссоздать вино из сорта винограда «Херсонесский». Он является старейшим из выявленных крымских автохтонных сортов. Группы кустов этого винограда агрономы нашли в окрестностях Корсуни. Винодел не исключил, что именно из этого сорта было произведено вино, которым причащался князь Владимир, принимая крещение на территории Древнего Херсонеса в 988 году.