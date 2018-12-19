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Саратовская область начнёт год с увольнений

Boris Kavashkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

В Саратовской области празднование Нового года обещает быть безрадостным для тысяч человек. Региональное министерство занятости, труда и миграции анонсировало масштабные увольнения.

Более 200 предприятий намерены избавиться от сотрудников. Всего без работы в первые три месяца 2019 года останутся около 2,6 тыс. человек, сообщает «Четвёртая власть». Таким образом, количество безработных может вырасти на треть: сейчас в Саратовской области без службы остаются девять тысяч человек.

Ранее News.ru сообщал, что почти каждый четвёртый российский работодатель собирается начать следующий год с увольнения сотрудников. Причём наименьшая вероятность потерять работу сохраняется у сотрудников компаний, которые оказывают услуги для бизнеса.


#САРАТОВСКАЯОБЛАСТЬ #увольнения
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