Саратовская область начнёт год с увольнений

https://news.ru/storage/news/3edb0d7ddfc3bbce1a15b3f600287f72/fc15d480-dca4-4415-a3d1-702bfd2c82fd_850.jpg Boris Kavashkin/Global Look Press

В Саратовской области празднование Нового года обещает быть безрадостным для тысяч человек. Региональное министерство занятости, труда и миграции анонсировало масштабные увольнения.

Более 200 предприятий намерены избавиться от сотрудников. Всего без работы в первые три месяца 2019 года останутся около 2,6 тыс. человек, сообщает «Четвёртая власть». Таким образом, количество безработных может вырасти на треть: сейчас в Саратовской области без службы остаются девять тысяч человек.

Ранее News.ru сообщал, что почти каждый четвёртый российский работодатель собирается начать следующий год с увольнения сотрудников. Причём наименьшая вероятность потерять работу сохраняется у сотрудников компаний, которые оказывают услуги для бизнеса.