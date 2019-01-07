Рошаль рассказал о состоянии Вани из Магнитогорска

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал журналистам о состоянии спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного Вани Фокина. Малыш уже пришёл в сознание.
«В целом мы расцениваем сегодняшнее состояние как такой небольшой подарок к Рождеству. Он реагирует на окружающих, начал глотать, его сняли с искусственной вентиляции, но проблем ещё достаточно много. Я думаю, что не один месяц уйдет для того, чтобы он "встал на ноги" и поправился», — сказал Рошаль.
Врачи надеются полностью сохранить Ване ногу, которая в результате ЧП была сломана и получила сильное обморожение.
«Продолжается вся терапия комплексная, включая ту, которая нормализует микроциркуляцию… Это ребеночек, уже активно интересующийся миром, эмоционально реагирующий — это очень важно», — отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Ребёнка достали из-под завалов спустя более чем 30 часов после трагедии. В ту ночь температура воздуха в Магнитогорске опускалась до -27.
Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины, писал News.ru.