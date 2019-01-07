USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,290 $   Brent58.17 $ Bitcoin4,077.95 $
МОСКВА-10°C14:23
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Рошаль рассказал о состоянии Вани из Магнитогорска

74.mchs.gov.ru

общество [ версия для печати ]

Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль рассказал журналистам о состоянии спасенного из-под завалов дома в Магнитогорске 10-месячного Вани Фокина. Малыш уже пришёл в сознание.

«В целом мы расцениваем сегодняшнее состояние как такой небольшой подарок к Рождеству. Он реагирует на окружающих, начал глотать, его сняли с искусственной вентиляции, но проблем ещё достаточно много. Я думаю, что не один месяц уйдет для того, чтобы он "встал на ноги" и поправился», — сказал Рошаль.

Врачи надеются полностью сохранить Ване ногу, которая в результате ЧП была сломана и получила сильное обморожение.

«Продолжается вся терапия комплексная, включая ту, которая нормализует микроциркуляцию… Это ребеночек, уже активно интересующийся миром, эмоционально реагирующий — это очень важно», — отметила министр здравоохранения Вероника Скворцова.

Ребёнка достали из-под завалов спустя более чем 30 часов после трагедии. В ту ночь температура воздуха в Магнитогорске опускалась до -27.

Обрушение подъезда жилого дома по проспекту Карла Маркса произошло утром 31 декабря. Под обломками были найдены тела 39 человек — 6 детей, 12 мужчин и 21 женщины, писал News.ru.


#дети #магнитогорск #рошаль
самое читаемое
общество
Собственник опроверг утечку газа в сдаваемой квартире
общество
Квартиру с «утечкой газа» сдавали в Магнитогорске

читайте также
происшествия 12:06, 7 января 2019
Спасённый магнитогорский малыш пришёл в себя
происшествия 11:24, 7 января 2019
Магнитогорский дом признали безопасным для проживания
общество 10:47, 7 января 2019
Завершилось прощание с жертвами трагедии в Магнитогорске
Лента новостей
в мире 14:22
Финнов возмутили англоязычное переименование госорганов
в мире 14:15
Берлинские аэропорты отменяют рейсы из-за забастовок
общество 14:06
Власти Турции сообщили о смерти российского капитана
спорт 14:06
Назван самый дорогой футболист Европы
в мире 13:51
Премьером Латвии стал лидер партии меньшинства
Другие новости
общество 14:06
Власти Турции сообщили о смерти российского капитана
общество 13:47
Плату за суррогатное материнство могут запретить в РФ
общество 13:45
Патриарх призвал людей к солидарности
общество 12:27
Патриарх призвал народ к солидарности
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top