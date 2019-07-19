https://static.news.ru/photo/bcf35ed0-ab02-11e9-9202-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Задержаний участников митинга, состоявшегося на проспекте Академика Сахарова в Москве, не было. Об этом заявили в Росгвардии.

Задержаний не было. Двоим участникам митинга, мужчине и женщине, стало плохо, сотрудники Росгвардии доставили их к скорой помощи, — цитирует представителя ведомства ТАСС .

Ранее News.ru со ссылкой на правозащитников сообщал, что силовики задержали пять человек на согласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.