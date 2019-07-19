Задержаний участников митинга, состоявшегося на проспекте Академика Сахарова в Москве, не было. Об этом заявили в Росгвардии.
Задержаний не было. Двоим участникам митинга, мужчине и женщине, стало плохо, сотрудники Росгвардии доставили их к скорой помощи, — цитирует представителя ведомства
ТАСС.
Ранее News.ru со ссылкой на правозащитников сообщал, что силовики задержали пять человек на согласованной акции в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
По данным полиции, в акции участвовало около 12 тысяч человек, однако по информации «Белого счётчика», на митинге