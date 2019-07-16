https://static.news.ru/photo/2ad1e734-a7c8-11e9-b58c-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Росгвардии не обязаны при обращении к гражданину представляться и назвать свои должность и звание, а также предъявлять служебное удостоверение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Издание « ПроВладимир » направило в Росгвардию запрос. Поводом послужил инцидент, во время которого сотрудник ведомства не представился, но потребовал у журналиста Кирилла Васильева телефон, чтобы ознакомиться с его содержимым.

Выяснилось, что федеральное законодательство не обязывает сотрудников Росгвардии представляться. Это рекомендуется сделать, чтобы избежать конфликтных ситуаций, но не в случае подозрения в совершении преступления.

Также в ведомстве пояснили, что сотрудники могут задерживать подозреваемых, а также проводить досмотр предполагаемых нарушителей и их вещей. Если оснований для подозрения недостаточно, то представитель Росгвардии вправе попросить в добровольном порядке показать мобильный телефон для ознакомления с содержимым.

Ранее News.ru сообщал, что в отношении сотрудника Росгвардии, который применил силу при задержании подростка, будет проведена доследственная проверка. 17-летнего Валерия Теневого избили во время задержания на марше 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. По словам юноши, сотрудник Росгвардии решил, что его сфотографировали и потребовал отдать камеру. Теневой отказался, за что к нему применили силу. В Росгвардии объяснили это тем, что подросток не отреагировал на «законные требования» прекратить съёмку, а также «провоцировал сотрудников правоохранительных органов, показывая непристойные жесты и нецензурно выражаясь».