Росгвардия выведет на улицы десятки тысяч сотрудников

https://news.ru/storage/news/18f63e65b0957ead27ff5fc03c7cf7ea/485b82e8-d56c-41d0-ba95-b921f45a54e7_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Правопорядок на улицах российских городов в период новогодних праздников будут обеспечивать десятки тысяч сотрудников Росгвардии. Об этом рассказал официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.

По его словам, в первую неделю 2019 года в России пройдут свыше 80 тысяч праздничных мероприятий. В охране общественного порядка в эти дни будет задействовано более 170 тыс. военнослужащих и росгвардейцев. В новогоднюю ночь на дежурство выйдут свыше 25 тыс. сотрудников Росгвардии.

Грибакин также добавил, что в ночь на 7 января в стране пройдут более 10 тысяч мероприятий, посвященных празднованию Рождества. Для охраны порядка будут привлечены более 20 тыс. военных и росгвардейцев.

В Москве в новогоднюю ночь за порядком будут следить свыше 50 тыс. человек. В их число, наряду с полицейскими и росгвардейцами, войдут сотрудники частных охранных предприятий, дружинники и активисты общественных пунктов охраны порядка, рассказал ТАСС глава столичного департамента безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников.

Ранее News.ru писал о том, что Росгвардия сняла новогодний видеоклип на песню Джорджа Майкла Last Christmas. Съемки проходили на Красной площади. В качестве массовки в них участвовали москвичи и гости российской столицы.