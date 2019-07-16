Новые образцы защитной экипировки и индивидуальной бронезащиты будут приняты на вооружение Росгвардии. Первыми их получат бойцы подразделений Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).
В первую очередь отряды СОБР получат бронированные щиты, которые позволяют не только защитить жизни бойцов, но и устанавливать различное вспомогательное оборудование — мощные фонари, которые дезориентируют преступников, а также средства наблюдения, необходимые при задержании особо опасных преступников.
Модернизированную боевую экипировку получат и сотрудники инженерно-сапёрных подразделений СОБР и ОМОН, а также оперативники частей оперативного назначения и подразделений вневедомственной охраны Росгвардии,
Ранее, как писал News.ru, Росгвардия прокомментировала видеообращение бывших сотрудников ОМОН к президенту Владимиру Путину. Те просили решить проблему, связанную с их выселением из служебного жилья после увольнения.