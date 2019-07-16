https://static.news.ru/photo/4d65fd06-a7bb-11e9-a3e0-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Новые образцы защитной экипировки и индивидуальной бронезащиты будут приняты на вооружение Росгвардии. Первыми их получат бойцы подразделений Специального отряда быстрого реагирования (СОБР).

В первую очередь отряды СОБР получат бронированные щиты, которые позволяют не только защитить жизни бойцов, но и устанавливать различное вспомогательное оборудование — мощные фонари, которые дезориентируют преступников, а также средства наблюдения, необходимые при задержании особо опасных преступников.

Модернизированную боевую экипировку получат и сотрудники инженерно-сапёрных подразделений СОБР и ОМОН, а также оперативники частей оперативного назначения и подразделений вневедомственной охраны Росгвардии, сообщили в пресс-службе ведомства. Все комплекты обмундирования предполагают комбинированную схему применения в различных условиях при выполнении служебно-боевых задач.

Ранее, как писал News.ru, Росгвардия прокомментировала видеообращение бывших сотрудников ОМОН к президенту Владимиру Путину. Те просили решить проблему, связанную с их выселением из служебного жилья после увольнения.