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Росгвардия подаст в суд на РБК

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия) приняла решение обратиться в суд и привлечь РБК к ответственности за публикацию недостоверной информации. Речь идёт о материалах издания, посвящённых поставкам продуктов для ведомства.

Так, по данным Росгвардии, 10 и 13 декабря текущего года РБК опубликовал материалы, в которых содержится целый ряд грубых неточностей. В частности, представители ведомства подробнее останавливаются на второй — «Росгвардия начала внутреннее расследование из-за поставок продуктов» — статье, которая была подготовлена на основе их письма в издание.

Росгвардия обвинила РБК в сокрытии и искажении важной информации. Пресс-служба ведомства заявляет, что никакой проверки не проводится, а борьба с коррупцией, в том числе в системе госзакупок, ведётся с момента основания ведомства в 2016 году. Также Росгвардия борется не с завышением цен при госзакупках, а с их заведомым занижением, так как продукция, цена которой ниже себестоимости сырья, соответствующего ГОСТ — фальсификат.

«В связи с этим Роскачество разрабатывает дополнительные механизмы для контроля продуктовых поставок при госзакупках. Журналисты РБК даже не пытаются разобраться в проблеме и не понимают разницу между „завышением цен“ и ценами, которые соответствуют продукции, произведённой по ГОСТу», — заявили в пресс-службе.

Кроме того, РБК не опубликовал пункт письма о том, что ведомство не заключало контрактов с Гатчинским мясокомбинатом, сообщается на сайте службы.

Ранее News.ru писал, что Люблинский суд Москвы отказался принять иск главы Росгвардии Виктора Золотова к оппозиционеру Алексею Навальному. Силовику дано время для исправления недостатков.


#суд #росгвардия #РБК
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