https://static.news.ru/photo/1dc1a454-aa42-11e9-afc4-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Росгвардия с начала текущего года ликвидировала на Северном Кавказе 20 участников террористических ячеек. Кроме этого, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов уничтожили более 80 объектов инфраструктуры радикальных бандформирований.

Также найдено и обезврежено более 1100 взрывоопасных предметов, из незаконного оборота изъято более 140 единиц стрелкового и 270 единиц охотничьего оружия, сообщили в ведомстве .

В общей сложности в первом полугодии проведено более 1450 спецопераций и оперативных мероприятий, в том числе — две контртеррористические операции.

Ранее News.ru писал, что Росгвардия планирует принять на вооружение новые образцы защитной экипировки и индивидуальной бронезащиты. Первыми их получат бойцы подразделений СОБР и ОМОН.