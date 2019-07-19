Росгвардия с начала текущего года ликвидировала на Северном Кавказе 20 участников террористических ячеек. Кроме этого, военнослужащие и сотрудники правоохранительных органов уничтожили более 80 объектов инфраструктуры радикальных бандформирований.
Также найдено и обезврежено более 1100 взрывоопасных предметов, из незаконного оборота изъято более 140 единиц стрелкового и 270 единиц охотничьего оружия,
В общей сложности в первом полугодии проведено более 1450 спецопераций и оперативных мероприятий, в том числе — две контртеррористические операции.
Ранее News.ru писал, что Росгвардия планирует принять на вооружение новые образцы защитной экипировки и индивидуальной бронезащиты. Первыми их получат бойцы подразделений СОБР и ОМОН.