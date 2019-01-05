Росгвардия продолжает охранять дом в Магнитогорске

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Случаев мародёрства на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске не замечено, сообщили в региональном управлении Росгвардии.

По данным пресс-службы, сотрудники до сих пор сохраняют оцепление.

«Задержаний никаких не было, мародёрства не было. Без происшествий», — отметил представитель вневедомственной охраны.

Он добавил, что в настоящее время неизвестно, когда будет снято оцепление, так как на месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и следственные действия, передаёт ТАСС.

Ранее News.ru писал, что жители Магнитогорска написали петицию на имя президента Владимира Путина с требованием пересмотреть решение о разделении дома, часть которого разрушилась от взрыва. Люди просят предоставить новые квартиры всем жильцам многоэтажки.