Росгвардия продолжает охранять дом в Магнитогорске

Случаев мародёрства на месте обрушения жилого дома в Магнитогорске не замечено, сообщили в региональном управлении Росгвардии.
По данным пресс-службы, сотрудники до сих пор сохраняют оцепление.
«Задержаний никаких не было, мародёрства не было. Без происшествий», — отметил представитель вневедомственной охраны.
Он добавил, что в настоящее время неизвестно, когда будет снято оцепление, так как на месте происшествия продолжаются работы по разбору завалов и следственные действия, передаёт ТАСС.
Ранее News.ru писал, что жители Магнитогорска написали петицию на имя президента Владимира Путина с требованием пересмотреть решение о разделении дома, часть которого разрушилась от взрыва. Люди просят предоставить новые квартиры всем жильцам многоэтажки.