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Росгвардия ответила на жалобы нефтяных компаний

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Заявления о том, что Росгвардия якобы намерена взять под свой контроль рынок охранных предприятий и таким образом лишить российские топливные компании права самостоятельного выбора охраны, не соответствуют действительности, сообщил официальный представитель службы войск генерал-майор Валерий Грибакин.

По его словам, в ведомстве эти сообщения вызвали удивление.

«У нас конструктивные взаимоотношения с охранным сообществом, которое занимается вопросами безопасности, мы впервые слышим, что существует такая проблема», — сказал он.

При этом Грибакин отметил, что между службой и охранными предприятиями существует множество форматов взаимодействия, в том числе экспертный совет при ведомстве. В него входят более 100 представителей различных организаций, среди которых участники топливно-энергетического комплекса.

«Мы как минимум несколько раз в квартал собираемся для обсуждения различных вопросов нашего взаимодействия, в том числе каких-то трудных вопросов. И ни разу на этих заседаниях этот вопрос (о претензиях нефтяников к Росгвардии) не поднимался, что вдвойне удивительно», — подчеркнул представитель.

Он также опроверг данные об увеличении числа проверок охранных предприятий, среди которых присутствуют те, что занимаются обеспечением безопасности нефтяных объектов, передаёт ФАН.

Ранее News.ru писал, что нефтяные компании опасаются монополизации рынка охранных услуг Росгвардией, которая получила полномочия по отзыву лицензий у ЧОПов на объектах топливно-энергетического комплекса (ТЭК). «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, СИБУР и «Татнефть» обратились к секретарю Совбеза России Николаю Патрушеву и раскритиковали рост числа предписаний в адрес охраны на своих предприятиях.


#нефть #россия #топливо #росгвардия #охрана
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