Росгвардия назвала число убитых боевиков на Северном Кавказе

https://news.ru/storage/news/f08361fcb112e4a78f727ec1e87ac1f1/1e0309d2-9715-4872-b947-58bc3baef59d_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Росгвардия озвучила данные о ликвидированных участниках экстремистских группировок. В текущем году уничтожено 47 боевиков.

Правоохранители изъяли свыше 300 образцов оружия, примерно 100 тысяч боеприпасов, провели более 400 спецопераций, в том числе 14 — контртеррористических, сообщает «Интерфакс».

Ведомство, совместно с Минобороны и другими силовыми структурами, в 2018 году обеспечивало безопасность граждан во время выборов президента России и в ходе проведения чемпионата мира по футболу, который проходил в РФ.

Ранее News.ru сообщал о столкновении спецназа ФСБ с членами «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Во время задержания исламисты оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнём. Пострадавших среди сотрудников Федеральной службы безопасности нет.