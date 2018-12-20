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Росгвардия назвала число убитых боевиков на Северном Кавказе

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Росгвардия озвучила данные о ликвидированных участниках экстремистских группировок. В текущем году уничтожено 47 боевиков.

Правоохранители изъяли свыше 300 образцов оружия, примерно 100 тысяч боеприпасов, провели более 400 спецопераций, в том числе 14 — контртеррористических, сообщает «Интерфакс».

Ведомство, совместно с Минобороны и другими силовыми структурами, в 2018 году обеспечивало безопасность граждан во время выборов президента России и в ходе проведения чемпионата мира по футболу, который проходил в РФ.

Ранее News.ru сообщал о столкновении спецназа ФСБ с членами «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Во время задержания исламисты оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнём. Пострадавших среди сотрудников Федеральной службы безопасности нет.


#боевики #росгвардия #СеверныйКавказ
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