Росгвардия назвала число убитых боевиков на Северном Кавказе

Росгвардия озвучила данные о ликвидированных участниках экстремистских группировок. В текущем году уничтожено 47 боевиков.
Правоохранители изъяли свыше 300 образцов оружия, примерно 100 тысяч боеприпасов, провели более 400 спецопераций, в том числе 14 — контртеррористических, сообщает «Интерфакс».
Ведомство, совместно с Минобороны и другими силовыми структурами, в 2018 году обеспечивало безопасность граждан во время выборов президента России и в ходе проведения чемпионата мира по футболу, который проходил в РФ.
Ранее News.ru сообщал о столкновении спецназа ФСБ с членами «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Во время задержания исламисты оказали сопротивление и были уничтожены ответным огнём. Пострадавших среди сотрудников Федеральной службы безопасности нет.