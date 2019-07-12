https://static.news.ru/photo/f89f857c-a4ad-11e9-8380-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Steffen Schellhorn/Global Look Press

Охрана посевов наркосодержащих растений может быть передана Росгвардии или подведомственным ей организациям. Это следует из законопроекта, размещённого на портале нормативных правовых актов.

Речь идёт об охране растений, выращиваемых для использования в научной, учебной, экспертной деятельности или для производства наркотических средств и психотропных веществ, применяемых в медицине и ветеринарии, — говорится в документе.

Согласно проекту, к охране полей опийного мака, не предназначенного для производства наркотических препаратов, можно будет привлекать ЧОП.

Как писал News.ru, расширенная коллегия Главного управления МВД России по Москве обнародовала материалы, касающиеся незаконного оборота наркотиков в столице. По данным ведомства, с начала 2019 года в столице изъято 376,2 кг веществ. Кроме того, московские силовики смогли пресечь 47 оптовых каналов поставки.