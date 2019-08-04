https://static.news.ru/photo/ab0c20a6-b6c6-11e9-9c6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Сотрудники Росгвардии спасли семью из трёх человек во время пожара на северо-западе Москвы.

Инцидент произошёл в районе улицы Свободы. Росгвардейцы находились на патрулировании, когда услышали крики о помощи со стороны многоэтажного дома.

Возгорание произошло в одной из квартир на 11-м этаже. Жильцы не могли покинуть её по причине задымлённости. Сотрудники Росгвардии вывели их на улицу, а также эвакуировали ещё 12 человек, проживавших поблизости.

Кроме того, они сообщили о возгорании в экстренные службы. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС, сообщается на сайте Росгвардии.

Ранее News.ru писал, что росгвардейцы вызволили из бетонной трубы жителя Калининграда, который просидел в ней семь часов. Мужчина залез туда на спор и застрял.