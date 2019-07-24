https://static.news.ru/photo/e55263c4-adf7-11e9-9db6-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

В соответствии с российским законодательством военнослужащим Федеральной службы войск национальной гвардии запрещается использовать смартфоны в служебное время. Об этом сообщил первый заместитель начальника организационно-мобилизационного управления Росгвардии генерал-майор Дмитрий Вирухин.

Запрещено также использовать любые гаджеты с возможностью выхода в Интернет. Это делается для того, чтобы нельзя было определить местоположение пользователя, пояснил Вирухин ТАСС .

Поэтому в служебное время они их [смартфоны] не используют. Призывники сдают эти устройства командиру, что фиксируется в специальной книге сдачи. В личное время военнослужащим разрешается забрать их смартфоны и пользоваться [ими], — сказал генерал-майор.

Вирухин подчеркнул, что это ограничение не распространяется на телефоны без выхода в Интернет. Таким образов в служебное время военнослужащие могут пользоваться обычным телефоном с кнопками.

Ранее News.ru писал, что Госдума может обязать росгвардейцев представляться. Сейчас федеральное законодательство не обязывает сотрудников Росгвардии называть имя, фамилию и звание.