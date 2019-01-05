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Росгвардейца наградят за спасение детей из пожара

Беслан Ахобеков rosgvard.ru

Беслан Ахобеков

общество [ версия для печати ]

Сотрудник Росгвардии в Кабардино-Балкарии, который помог спасти из пламени 21-летнюю девушку и троих детей, будет представлен к награде.

Пожар произошёл 31 декабре на улице Гагарина в Нальчике. Девушка с детьми оказалась заблокирована в квартире на первом этаже. Выйти им мешали крепкие металлические решётки.

«Проживающий по соседству Беслан Ахобеков быстро сориентировался в обстановке, и, вооружившись кувалдой и ломом, вместе с другими очевидцами выломал металлические решётки оконных проёмов», — говорится сообщении пресс-службы Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии РФ.

Мужчины вынесли из пламени девушку и двух детей, остальных пострадавших спасли прибывшие пожарные.

Ранее News.ru писал, что четыре человека, в том числе двое детей, стали жертвами отравления угарным газом во время пожара. Инцидент произошёл в Орске на улице Батумская.


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