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Росгвардеец спас ребёнка, вышедшего на улицу в белье

Кирилл Зыков/АГН «Москва»

общество [ версия для печати ]

Сотрудник Росгвардии обнаружил на улице в Усть-Илимске Иркутской области пятилетнюю девочку без обуви и в нижнем белье в двадцатиградусный мороз.

В пресс-службе вневедомственной охраны сообщили, что ребёнок был доставлен в Детское хирургическое отделение городской больницы № 1.

«Было установлено, что мать девочки ушла из дома, оставив дочь одну», — рассказали в пресс-службе.

По данным Росгвардии, ребёнок сам открыл дверь и вышел на улицу. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает. 

Ранее News.ru писал, что Росгвардия возьмёт под охрану первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» уже в этом году. Она расположена в акватории порта Певек на Чукотке.


#Иркутскаяобласть #росгвардия #зима #морозы
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