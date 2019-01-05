Росгвардеец спас ребёнка, вышедшего на улицу в белье

https://news.ru/storage/news/babdcb31bd1a6263b9726bbe07ce8465/fb87584c-48b7-43e1-81f6-5e9f81348812_850.jpg Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Сотрудник Росгвардии обнаружил на улице в Усть-Илимске Иркутской области пятилетнюю девочку без обуви и в нижнем белье в двадцатиградусный мороз.

В пресс-службе вневедомственной охраны сообщили, что ребёнок был доставлен в Детское хирургическое отделение городской больницы № 1.

«Было установлено, что мать девочки ушла из дома, оставив дочь одну», — рассказали в пресс-службе.

По данным Росгвардии, ребёнок сам открыл дверь и вышел на улицу. В настоящее время её жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее News.ru писал, что Росгвардия возьмёт под охрану первую в мире плавучую атомную теплоэлектростанцию «Академик Ломоносов» уже в этом году. Она расположена в акватории порта Певек на Чукотке.