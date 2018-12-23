«Росгосстрах» проверит выдачу фальшивого ОСАГО

https://news.ru/storage/news/6b7c186c34157efc2ea81988b2707fe7/912ccdd4-0b3f-4da7-8128-aa5b4f40cdcf_850.jpg Кирилл Зыков/АГН "Москва"

Страховая компания «Росгосстрах» пообещала клиентке, купившей через сайт испорченный полис ОСАГО, провести служебную проверку и разобраться в ситуации. Об этом рассказала News.ru пострадавшая от некачественного полиса Анна Белокурова.

По словам девушки, она каждый год оформляет страхование гражданской ответственности водителя на одном и том же сайте. Благодаря тому, что девушка не попадает в аварийные ситуации, компания «Росгосстрах» предоставляла ей неплохие скидочные бонусы на ОСАГО.

«Схема простая: ты вбиваешь свои данные, прикрепляешь скан (фото) документов, тебе перезванивает менеджер, подтверждает оформление полиса и назначает курьера. Я пользовалась этим сервисом с 2010 года», — рассказала Анна Белокурова.

Проверив полис на сайте Российского союза автостраховщиков, автовладелица убедилась в том, что документ действителен. Весь год девушка возила его с собой в машине, хотя воспользоваться полисом так и не пришлось: как было сказано выше, в аварии Анна не попадает, поскольку водит автомобиль крайне аккуратно.

Однако при попытке продлить полис девушка внезапно обнаружила, что документ — недействительный. По данным Российского союза автостраховщиков, бланк был «испорчен» в августе 2018 года. При обращении в «Росгосстрах» выяснилось, что все скидки у неё пропали из-за того, что она фактически ездила без полиса.

«Полис числится испорченным. Но он не испорчен, а находится у меня. Есть квитанция!» — возмущается девушка. По мнению Анны, она просто-напросто стала жертвой мошеннических действий со стороны сотрудников компании.

Между тем, заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов не исключил, что в ситуации виновата сама автолюбительница. Она могла не заметить, что случайно перешла на поддельный сайт, который полностью дублировал официальную страничку «Росгосстраха». Сама Анна такую версию опровергает.

«Я ни на какие скидки не ведусь, плачу полную сумму. Адрес сайта в адресной строке всегда проверяю», — говорит девушка.

По её мнению, проблема в том, что страховые не несут ответственности за подотчётные им полисы — могут просто «списать» документы. Это даёт возможности для заработка неблагонадёжным сотрудникам. Анна не исключила, что найти виновного в её беде менеджера вряд ли удастся — если он был замешан в незаконных схемах, то, скорее всего, давно уволился.