https://static.news.ru/photo/af08afb2-b53b-11e9-b332-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

Нормативно-правовая база, которая должна быть сформирована для обеспечения действия закона «Об ответственном отношении к животным», создаст дополнительную защиту циркам. Поэтому профессиональное сообщество участвует в разработке актов постановления правительства к основному документу, сообщил и.о. гендиректора Росгосцирка Владимир Шемякин.

По его словам, работа совместно с министерством культуры ведётся над проектом постановления о требованиях к использованию животных, а также над актом, который должен утвердить перечень случаев, при которых такое использование допускается в культурно-зрелищных целях вне мест содержания питомцев.

Эти документы должны защитить цирки, которые выполняют требования законодательства, — цитирует Шемякина РИА Новости .

Ранее, как писал News.ru Шемякин предложил создать специальный совет, в который вошли бы профессионалы со стажем работы не меньше 10 лет. Представители циркового сообщества, по его мнению, могли бы оказывать влияние на решение Россельхознадзора о выдаче лицензий на работу с животными.