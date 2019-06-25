https://static.news.ru/photo/a109f676-9747-11e9-9dfb-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что зной вернётся в столицу в первой декаде июля.

Примерно после 5 июля вернётся жаркая погода, — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что сейчас в Москве прохладно, однако это всё равно на четыре градуса выше среднего показателя за предыдущие годы, передаёт РИА Новости .

Ранее в Гидрометцентре РФ сообщили, что сухая и тёплая погода с температурой до плюс 24 градуса ожидается в Москве во вторник, 25 июня. Днём в городе воздух прогреется до 24 градусов тепла. В ночь на среду, 26 июня, температура может опуститься до плюс 10. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба, писал News.ru.