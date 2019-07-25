https://static.news.ru/photo/adf4f5fc-ae67-11e9-8646-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Angelika Warmuth/dpa/Global Look Press

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.

Как пишет газета « Известия », компания «Радий», входящая в структуру «Ростеха», уже начала поставки оборудования для радиозондирования атмосферы. Система, которая называется «Полюс-С», предназначена для получения данных о температуре, влажности, давлении, направлении и скорости ветра.

В Росгидромете уточнили, что десять таких станций уже работают, ещё девять установят до конца 2020 года. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что системы нового поколения позволят метеорологам составлять более точные прогнозы погоды на основе компьютерных моделей атмосферы.

Экономисты отмечают, что точность метеопрогноза влияет не только на отдельные отрасли, такие как строительство, энергетика и авиаперевозки, но и на ВВП страны в целом.

Как ранее писал News.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оправдался за прогноз месячной давности, в котором он обещал жителям столичного региона тёплые дни в конце июля и начале августа.