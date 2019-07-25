В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы, которая позволит вдвое повысить точность прогнозов погоды.
Как пишет газета «
В Росгидромете уточнили, что десять таких станций уже работают, ещё девять установят до конца 2020 года. Исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко отметил, что системы нового поколения позволят метеорологам составлять более точные прогнозы погоды на основе компьютерных моделей атмосферы.
Экономисты отмечают, что точность метеопрогноза влияет не только на отдельные отрасли, такие как строительство, энергетика и авиаперевозки, но и на ВВП страны в целом.
Как ранее писал News.ru, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд оправдался за прогноз месячной давности, в котором он обещал жителям столичного региона тёплые дни в конце июля и начале августа.