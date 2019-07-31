Ситуация с условиями возникновения природных пожаров будет ежегодно ухудшаться из-за изменений климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.
Ситуация с каждым годом будет ухудшаться, потому что климатические изменения видны уже везде, даже у нас в России, — цитирует Яковенко
ТАСС.
Руководитель ведомства пояснил, что на севере России ситуация более тяжёлая, чем в других её частях.
К этому надо адаптироваться, — резюмировал Яковенко.
Как писал News.ru, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что ситуация с лесными пожарами в России сложная. Он также призвал местных чиновников контролировать происходящее на местах.
До этого стало известно, что Минобороны к утру 1 августа завершит создание авиационной группировки для тушения природных пожаров в Красноярском крае.