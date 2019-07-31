https://static.news.ru/photo/22259d66-b3bb-11e9-8fed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Risinger/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ситуация с условиями возникновения природных пожаров будет ежегодно ухудшаться из-за изменений климата. Об этом сообщил глава Росгидромета Максим Яковенко.

Ситуация с каждым годом будет ухудшаться, потому что климатические изменения видны уже везде, даже у нас в России, — цитирует Яковенко ТАСС .

Руководитель ведомства пояснил, что на севере России ситуация более тяжёлая, чем в других её частях.

К этому надо адаптироваться, — резюмировал Яковенко.

Как писал News.ru, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что ситуация с лесными пожарами в России сложная. Он также призвал местных чиновников контролировать происходящее на местах.

До этого стало известно, что Минобороны к утру 1 августа завершит создание авиационной группировки для тушения природных пожаров в Красноярском крае.