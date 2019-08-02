https://static.news.ru/photo/9dd8c554-b51a-11e9-b22c-fa163e074e61_660.jpg Фото: avialesoohrana/facebook.com

Одной из причин паводков в Иркутской области и лесных пожаров в Сибири стали изменения климата, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко.

По его словам, раньше перемены погоды были не очень заметны, однако за последние шесть-семь лет количество опасных явлений выросло в 2,5–3 раза, передаёт ТАСС .

У нас всё время какие-то несчастья происходят, чрезвычайные ситуации — сначала наводнения, потом пожары, — подчеркнул он.

В 1980–1990 годах происходило по 100–150 серьёзных природных катаклизмов, а сейчас их насчитывается по 450–500, заключил он.

Как писал News.ru, ранее премьер-министр Дмитрий Медведев признал, что ситуация с лесными пожарами в России сложная. Он также призвал местных чиновников контролировать происходящее на местах.

До этого стало известно, что Минобороны к утру 1 августа завершит создание авиационной группировки для тушения природных пожаров в Красноярском крае.