https://static.news.ru/photo/c1f0b4be-9e82-11e9-9289-fa163e074e61_1024.jpg Фото: АГН «Москва»

Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, на которую силовики завели дело об «оправдании терроризма», внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Из-за этого у неё оказались заблокированными счета.

Ну вот оно и свершилось — мои счета заблокированы! Сразу после зарплаты. Все деньги на карте, даже ста рублей бумажных нет в кошельке, — написала Прокопьева в Facebook .

Она предположила, что новый следователь по её делу, видимо, «решил вот таким образом вести расследование».

Что ж, теперь жду предъявления обвинения, — добавила журналистка.

Как писал News.ru, власти заподозрили Прокопьеву в «оправдании терроризма». В феврале мировой суд Пскова оштрафовал редакции радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Псковская лента новостей» после того, как в ноябре 2018 года она высказала мнение, что подрыв молодого анархиста в приёмной УФСБ по Архангельской области мог быть спровоцирован государственными репрессиями.

В марте Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия» в номинации «Солидарность». Соответствующее решение было единогласно принято членами жюри.