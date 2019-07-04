Псковскую журналистку Светлану Прокопьеву, на которую силовики завели дело об «оправдании терроризма», внесли в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. Из-за этого у неё оказались заблокированными счета.
Ну вот оно и свершилось — мои счета заблокированы! Сразу после зарплаты. Все деньги на карте, даже ста рублей бумажных нет в кошельке, — написала Прокопьева в
Она предположила, что новый следователь по её делу, видимо, «решил вот таким образом вести расследование».
Что ж, теперь жду предъявления обвинения, — добавила журналистка.
Как писал News.ru, власти заподозрили Прокопьеву в «оправдании терроризма». В феврале мировой суд Пскова оштрафовал редакции радиостанции «Эхо Москвы» и издания «Псковская лента новостей» после того, как в ноябре 2018 года она высказала мнение, что подрыв молодого анархиста в приёмной УФСБ по Архангельской области мог быть спровоцирован государственными репрессиями.
В марте Прокопьева стала лауреатом премии «Редколлегия» в номинации «Солидарность». Соответствующее решение было единогласно принято членами жюри.