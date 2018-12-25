USD  68.0085 EUR  77.9717
GOLD1,269 $   Brent50.80 $ Bitcoin4,072.79 $
МОСКВА-8°C02:56
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Росавтодор повысит лимит скорости на федеральных трассах

Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Росавтодор планирует повысить разрешённую скорость при движении по автомагистралям. На некоторых из них лимит будет поднят до 130 км/ч.

Речь, в частности, идёт о двух новых участках трассы М-4 «Дон» и о некоторых отрезках магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, в ближайшее время до 110 км/ч планируется разогнать несколько отрезков трассы М-9 «Балтия» в Псковской области, а также участок дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург в Пермском крае. Пока новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Росавтодоре. Предполагается, что повышение скоростного лимита улучшит пропускную способность магистралей и снизит аварийность.

Как писал News.ru, ранее глава ГИБДД Михаил Черников предложил понизить порог превышения скорости, а также увеличить размер штрафа за подобное нарушение.


#Росавтодор #автомобиль #магистраль #скорость
самое читаемое
спорт
Слуцкая отказала Медведевой в возвращении
спорт
Бутырская рассказала об издевательствах над Загитовой

Лента новостей
общество 02:48
Метро Москвы начало распродажу старых указателей
спорт 02:35
Медведевой предложили сменить гражданство
происшествия 02:11
Вожатый лагеря на Камчатке устроил детям дедовщину
в мире 02:03
После сделки со следствием Бутину оставили в изоляторе
экономика 01:35
Новак назвал главное условие для падения цен на нефть
экономика 01:07
Банки будут оценивать россиян по платежам за услуги ЖКХ
происшествия 00:58
Вице-чемпионку России по плаванию убили в Тольятти
в мире 00:48
Трамп назвал главную проблему экономики США
в мире 00:27
Порошенко заплатил за автокефалию конфетами
общество 00:21
Проезд по канатной дороге в «Лужниках» подешевеет вдвое
Другие новости
общество 02:48
Метро Москвы начало распродажу старых указателей
общество 00:21
Проезд по канатной дороге в «Лужниках» подешевеет вдвое
общество 00:06
Требования «Победы» к ручной клади признали незаконными
общество 23:40
Проезд по участку Моховой в центре Москвы будет ограничен
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top