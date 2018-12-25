Росавтодор повысит лимит скорости на федеральных трассах

https://news.ru/storage/news/4da147227741c61b718ac4ff1cd6217b/0b0d8d7d-de17-4591-9bf9-808bc173ad9d_850.jpg Valery Lukyanov/Russian Look/Global Look Press

Росавтодор планирует повысить разрешённую скорость при движении по автомагистралям. На некоторых из них лимит будет поднят до 130 км/ч.

Речь, в частности, идёт о двух новых участках трассы М-4 «Дон» и о некоторых отрезках магистрали М-11 Москва — Санкт-Петербург. Кроме того, в ближайшее время до 110 км/ч планируется разогнать несколько отрезков трассы М-9 «Балтия» в Псковской области, а также участок дороги Р-242 Пермь — Екатеринбург в Пермском крае. Пока новый скоростной режим проходит согласование с территориальными органами ГИБДД, пишут «Известия» со ссылкой на источник в Росавтодоре. Предполагается, что повышение скоростного лимита улучшит пропускную способность магистралей и снизит аварийность.

Как писал News.ru, ранее глава ГИБДД Михаил Черников предложил понизить порог превышения скорости, а также увеличить размер штрафа за подобное нарушение.