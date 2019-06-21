https://static.news.ru/photo/c02e9d5c-9465-11e9-a79b-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Budapest Liszt Ferenc Internatio/Xinhua/Global Look Press

Росавиация проведёт утром 22 июня совещание в связи с указом главы государства о временном запрете воздушного сообщения между Россией и Грузией. В кабмине создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами.

Утром 22 июня Росавиация с авиакомпаниями проведёт совещание по поводу авиасообщения между Россией и Грузией, — цитирует ТАСС источник в одной из авиакомпаний.

Между тем, как заявил представитель вице-премьера Максима Акимова, в правительстве создана оперативная рабочая группа для координации работы с пассажирами авиаперевозчиков, летающих в Грузию.

Компаниям даны поручения незамедлительно открыть горячие линии для информирования туристов. Вопрос по пассажирам, дата вылета которых после 8 июля, поручено проработать Минтрансу и Ростуризму в течение 22 июня, — добавил собеседник агентства.

Регулярные рейсы в Грузию в настоящее время осуществляют авиакомпании Nordavia, Red Wings, «Аэрофлот», «Победа» «Сибирь» и «Уральские авиалинии».

Как писал News.ru, ранее президент России Владимир Путин издал указ, запрещающий отечественным авиакомпаниям с 8 июля летать в Грузию, где продолжаются массовые протесты и беспорядки. Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, руководимое ей ведомство окажет россиянам, отдыхающим в закавказской стране, всё необходимое содействие.