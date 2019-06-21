Росавиация проведёт совещание по запрету полётов в Грузию
Антон Касс
23:48, 21 июня 2019
https://static.news.ru/photo/c02e9d5c-9465-11e9-a79b-fa163e074e61_1024.jpgФото: Budapest Liszt Ferenc Internatio/Xinhua/Global Look Press
Росавиация проведёт утром 22 июня совещание в связи с указом главы государства о временном запрете воздушного сообщения между Россией и Грузией. В кабмине создана оперативная рабочая группа по координации взаимодействия с пассажирами.
Утром 22 июня Росавиация с авиакомпаниями проведёт совещание по поводу авиасообщения между Россией и Грузией, — цитирует ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Между тем, как заявил представитель вице-премьера Максима Акимова, в правительстве создана оперативная рабочая группа для координации работы с пассажирами авиаперевозчиков, летающих в Грузию.
Компаниям даны поручения незамедлительно открыть горячие линии для информирования туристов. Вопрос по пассажирам, дата вылета которых после 8 июля, поручено проработать Минтрансу и Ростуризму в течение 22 июня, — добавил собеседник агентства.
Регулярные рейсы в Грузию в настоящее время осуществляют авиакомпании Nordavia, Red Wings, «Аэрофлот», «Победа» «Сибирь» и «Уральские авиалинии».