https://static.news.ru/photo/d62b029e-b21a-11e9-9846-fa163e074e61_660.jpg Фото: Любимов Андрей/АГН"Москва"

Курительные комнаты в аэропортах не помогут избавиться от курения граждан в туалетах транспортных узлов, заявил глава Росавиации РФ Александр Нерадько. По его словам, он против возвращения подобных помещений на территорию воздушных гаваней.

Это мое личное мнение, основанное на жизненном опыте. Найдите какой-нибудь туалет в общественном месте, где у нас не курят, даже если рядом 10 курительных комнат поставить, все равно наши граждане по-другому воспитаны, — объяснил руководитель ведомства в беседе с RNS .

16 июля 2019 года депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект, позволяющий вернуть в аэропорты специальные места для курения. Руководитель партии «Единая Россия» Сергей Неверов рассказал, что инициатива предусматривает разрешение на установку специальных комнат в воздушных гаванях. Помещения будут оборудованы мощной вентиляцией, что позволяет оградить некурящих от табачного дыма.

Ранее News.ru сообщал, что аэропорт Шереметьево обещает сделать курительные комнаты бесплатными, если парламент одобрит их возвращение. Аэропорт ранее разработал стандарты и концепцию курительных комнат в чистых зонах.