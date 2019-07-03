https://static.news.ru/photo/cd615694-9d7b-11e9-9e92-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Росавиация опубликовала список рекомендаций отечественным компаниям в связи с прекращением авиасообщения с Грузией 7 июля.

Ведомство рекомендует перевозчикам провести работу с пассажирами и проинформировать их о возможных вариантах возвращения домой.

Росавиация советует компаниям опросить персонально каждого пассажира относительно намерений по выезду из Грузии. На основе этой информации предложить клиентам перебронировать вылет из республики до 8 июля или же после этой даты воспользоваться альтернативными направлениями.

Что касается пассажиров, уже имеющих билеты на вылет в Грузию до 8 июля или возвращение после 7 июля, ведомство рекомендует компаниям повторно напомнить им о прекращении авиасообщения с республикой и предложить им вернуть билеты или перебронировать на другие даты.

Ранее News.ru писал, что экономика Грузии из-за оттока российских туристов может лишиться порядка $710 млн. Специалисты туриндустрии пытаются переориентироваться на туристов из США и Европы.