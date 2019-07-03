Росавиация опубликовала список рекомендаций отечественным компаниям в связи с прекращением авиасообщения с Грузией 7 июля.
Ведомство рекомендует перевозчикам провести работу с пассажирами и проинформировать их о возможных вариантах возвращения домой.
Росавиация
Что касается пассажиров, уже имеющих билеты на вылет в Грузию до 8 июля или возвращение после 7 июля, ведомство рекомендует компаниям повторно напомнить им о прекращении авиасообщения с республикой и предложить им вернуть билеты или перебронировать на другие даты.
Ранее News.ru писал, что экономика Грузии из-за оттока российских туристов может лишиться порядка $710 млн. Специалисты туриндустрии пытаются переориентироваться на туристов из США и Европы.