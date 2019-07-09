https://static.news.ru/photo/4a3ca342-a23d-11e9-8be9-fa163e074e61_1024.jpg Фото: facebook.com/stefan.iljic

Активист движения «Голос» Роман Удот, обвиняемый в угрозе убийством журналистам НТВ, освобождён из-под домашнего ареста.

Об этом на странице в Facebook сообщил сопредседатель организации Григорий Мелконьянц.

Административная жалоба удовлетворена частично, в качестве меры пресечения избраны ограничения: запрет покидать квартиру с 23:00 до 6:00, общаться с участниками дела и пользоваться Интернетом и мобильной связью, – подчеркнул Мелконьянц.

Как ранее писал News.ru, международная правозащитная организация Human Rights Watch обвинила НТВ в очернении деятельности оппозиционных активистов и вторжении в их частную жизнь. По мнению правозащитников, ответственность за допущение агрессивных действий журналистов лежит на российских властях.

Члена совета движения «Голос» Романа Удота обвиняют в угрозе убийством в связи с конфликтом с сотрудницей НТВ Александрой Мирошниченко в аэропорту Шереметьево в марте 2018 года. В апреле 2018-го на него было заведено уголовное дело.