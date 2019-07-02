https://static.news.ru/photo/4dabb4a2-9caa-11e9-9a32-fa163e074e61_1024.jpg Евгений Ройзман Фото: АГН «Москва»

Бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман прокомментировал наводнения в Иркутской области. Он отметил отсутствие у народа России желания отправиться на помощь к жителям пострадавших районов и обвинил россиян в безразличии к чужим проблемам.

В качестве иллюстрации для своих слов он привёл события 2010 года, когда пожары охватили 20 регионов России. Тогда на борьбу со стихией отправилось множество волонтёров.

Обратите внимание, сколько добровольцев поехало в Крымск и в Хабаровский край. Почему-то сейчас нет азарта такого, апатия какая-то у людей, — подчеркнул политик.

При этом Ройзман не стал рассуждать о причинах такой перемены, передаёт URA.RU .

Ранее News.ru писал, что МЧС России заранее предупреждало жителей Иркутской области об изменении уровня воды в реках региона из-за обильных осадков, заявил представитель пресс-службы ведомства. Неблагоприятный прогноз был связан с подъёмом воды в левых притоках Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах субъекта.