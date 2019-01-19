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Ройзман: нет сомнений, что в Магнитогорске был теракт

Евгений Ройзман Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Евгений Ройзман

общество [ версия для печати ]

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил, что не осталось сомнений в том, что причиной взрыва многоэтажного дома в Магнитогорске стал теракт. По его словам, силовики знали об этом уже 1 января, на следующий день после трагедии.

Заявление политик сделал в видеозаписи, которую разместил в своём YouTube-канале.

Ройзман отметил, что в Telegram-каналах начали появляться «такие нюансы, которые могут „сливать“ только силовики, участвующие в операции». Например, на канале «Незыгарь» опубликованы данные о том, что «квартира была герметизирована, то есть рассчитана на сбор газа — бумажным скотчем были заклеены вентиляционные решётки и оконные рамы».

Он подчеркнул, что власти не должны замалчивать подобное. Ройзман также заявил, что благодаря бдительности граждан можно предотвратить 90% терактов.

Как ранее сообщал News.ru, газета боевиков «ан-Наба» опубликовала материал, в котором говорится, что сторонники боевиков якобы заложили взрывное устройство в здании и привели его в действие. Своё долгое молчание они объяснили «соображениями безопасности устроивших теракт».


#магнитогорск #Ройзман
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