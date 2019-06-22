Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин подтвердил планы по заливке бетона под стартовый стол космодрома Восточный. Работы на будущем месте запуска ракет «Ангара» начнутся осенью 2019 года.
По словам Рогозина, сейчас рабочие производят выемку грунта в рамках строительства второй очереди объекта, передаёт
Ранее News.ru писал, что Роскосмос установил видеокамеры на всех объектах стройки космодрома Восточный. Процесс контролирует орбитальная группировка спутников дистанционного зондирования Земли.