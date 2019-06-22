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КПРФ готовит очередную Всероссийскую акцию протеста, на которой выступит в защиту гражданских активистов, против преследования членов партии и произвола властей. Мероприятие намечено на 13 июля.

По словам лидера парии Геннадия Зюганова, в ходе демонстрации будут освещены все самые острые проблемы России. Он также подчеркнул, что граждане должны быть подробно информированы о ней. Нужна информация в...