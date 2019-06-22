https://static.news.ru/photo/986e3c7c-94d4-11e9-9491-fa163e074e61_1024.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин планирует обсудить с властями Омска вопрос о льготной ипотеке для молодых работников филиала Центра им. Хруничева ПО «Полёт».

По его словам, реализация данной инициативы позволит привлечь новых специалистов, многие из которых будут ездить из Омска на космодром Восточный.

У Омска, как у крупного научного центра, появляется своя вотчина на Дальнем Востоке, — отметил он.

«Полёт» является одним из крупнейших промышленных предприятий РФ, которое уже почти 70 лет занимается выпуском ракетно-космической и авиационной техники.

Ранее News.ru писал, что российское правительство одобрило проект закона, который подразумевает изменение порядка формирования территориального фонда обязательного медстрахования (ФОМС) для жителей города Байконур и сотрудников космодрома.