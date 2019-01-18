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Рогозин: глава NASA приедет в Россию на ближайший пуск

NASA Kennedy/flickr.com

общество [ версия для печати ]

Руководитель национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн может приехать в Россию на один из ближайших пусков на МКС, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

При этом председатель госкорпорации отметил, что первый пилотируемый пуск в 2019 году может быть перенесён с 1 марта на начало апреля, передаёт ТАСС.

Как писал ранее News.ru, глава NASA в ходе телефонной беседы с Дмитрием Рогозиным откликнулся на предложение посетить РФ или Байконур. Руководитель американского ведомства подтвердил готовность приехать в ближайшие месяцы.


#роскосмос #Рогозин
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