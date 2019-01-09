Рогозин: NASA стало жертвой политической борьбы

https://news.ru/storage/news/2c0d379070ded5d60d89cda8f7aa5635/3b888caf-116e-40a4-9195-cb0ab8385f2e_850.jpg Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин заявил, что его визит в США отменили из-за борьбы между действующим президентом Дональдом Трампом и Конгрессом.

«В данной конкретной ситуации это фрагмент борьбы между Конгрессом и Трампом. NASA оказалось жертвой этой борьбы», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что хотел бы видеть в NASA предсказуемого партнёра, так как работа в космосе предполагает слаженные и доверительные отношения.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые прокомментировал действия NASA, которое передумало приглашать его в Соединённые Штаты Америки на двусторонние переговоры. Он сравнил решения NASA с американским сериалом «Санта-Барбара».

Поездка Рогозина в США была запланирована на февраль 2019 года. Специально для этого его вывели из-под американских санкций. 6 января стало известно, что визит отменили. Руководство Роскосмоса ждёт официальных объяснений NASA, писал News.ru.