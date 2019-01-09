USD  69.4706 EUR  79.4605
GOLD1,284 $   Brent59.31 $ Bitcoin4,057.82 $
МОСКВА-14°C16:55
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. общество

Рогозин: NASA стало жертвой политической борьбы

Дмитрий Рогозин Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

общество [ версия для печати ]

Глава Роскомоса Дмитрий Рогозин заявил, что его визит в США отменили из-за борьбы между действующим президентом Дональдом Трампом и Конгрессом.

«В данной конкретной ситуации это фрагмент борьбы между Конгрессом и Трампом. NASA оказалось жертвой этой борьбы», — сказал Рогозин в эфире телеканала «Россия 24».

Он также отметил, что хотел бы видеть в NASA предсказуемого партнёра, так как работа в космосе предполагает слаженные и доверительные отношения.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые прокомментировал действия NASA, которое передумало приглашать его в Соединённые Штаты Америки на двусторонние переговоры. Он сравнил решения NASA с американским сериалом «Санта-Барбара».

Поездка Рогозина в США была запланирована на февраль 2019 года. Специально для этого его вывели из-под американских санкций. 6 января стало известно, что визит отменили. Руководство Роскосмоса ждёт официальных объяснений NASA, писал News.ru.


#россия #роскосмос #дмитрийрогозин #НАСА
самое читаемое
оружие
Испытания подлодок «Князь Владимир» и «Казань» остановили
спорт
Тутберидзе посвятила Медведевой пост в Instagram

читайте также
общество 16:03, 9 января 2019
Рогозин сравнил решения NASA с американским сериалом
общество 10:53, 9 января 2019
Роскосмос требует от NASA объяснений по поводу Рогозина
общество 10:53, 9 января 2019
Роскосмос требует от NASA объяснений по поводу Рогозина
политика 11:12, 6 января 2019
Роскосмос может прекратить диалог с NASA
политика 17:31, 3 января 2019
Рогозин поздравил Китай с успешной посадкой «Чанъэ-4»
Лента новостей
в мире 16:51
Италия не согласна принимать очередную волну мигрантов
спорт 16:49
Объявлен список биатлонисток на спринт в Оберхофе
в мире 16:39
Иран заявил о необходимости срочного ухода США из Сирии
спорт 16:38
Ганус поделился подробностями работы экспертов WADA
общество 16:36
В ГД поддержали блокировку сайтов с оскорблениями власти
Другие новости
общество 16:36
В ГД поддержали блокировку сайтов с оскорблениями власти
общество 16:03
Рогозин сравнил решения NASA с американским сериалом
общество 16:00
МОЭК в праздники увеличила отпуск тепловой энергии
общество 15:26
Олимпийские фигуристы выступят на катке ГУМа
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top