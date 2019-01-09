Рогозин сравнил решения NASA с американским сериалом

https://news.ru/storage/news/8af5bc018bbcf219752d442d35b653cb/e9421aa4-616c-4b18-b77a-788b9685338a_850.jpg Zamir Usmanov/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин впервые прокомментировал действия NASA, которое передумало приглашать его в Соединённые Штаты Америки на двусторонние переговоры.

Эту историю нужно рассматривать как «эпизод противостояния между президентом США Дональдом Трампом и Конгрессом», отметил Рогозин. По его мнению, больше всего в этой ситуации его беспокоит «степень предсказуемости и надежности партнёров».

«Это какая-то чудесная Санта-Барбара. Мы в отношениях с нашими партнёрами руководствуемся интересами своей страны, а не отдельных политиков», — сказал Рогозин в интервью РБК.

Глава Роскосмоса подчеркнул, что интересы Российской Федерации — поддерживать сотрудничество в космосе, «поскольку космос ошибок не прощает и правила поведения в космосе написаны кровью».

Рогозин отметил, что готов принять главу NASA Джима Брайдестайна в России, «чтобы обсудить, как жить дальше».

Поездка Рогозина в США была запланирована на февраль 2019 года. Специально для этого его вывели из-под американских санкций. 6 января стало известно, что визит отменили. Руководство Роскосмоса ждёт официальных объяснений NASA, писал News.ru.