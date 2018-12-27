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Рогозин: академия Циолковского будет бороться с «клоунами»

Дмитрий Рогозин Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

общество [ версия для печати ]

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Российская академия космонавтики имени Циолковского решила бороться с «колунами и диванными экспертами».

«Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из „дивизии диванных космических экспертов“», — сообщил Рогозин в Twitter.

На заседании президиума академии было решено создать собственный «кодекс этики». Члены Академии также высказались о недопустимости некомпетентных высказываний в СМИ.

Академия космонавтики разработает свой этический кодекс, который будет регулировать высказывания членов Академии в адрес Роскосмоса.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос взял на управление космические аппараты дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» № 5 и № 6, запущенные с космодрома Восточный. Благодаря этому запуску российская группировка дистанционного зондирования Земли расширила свои возможности.


#россия #роскосмос #Рогозин
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