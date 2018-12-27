Рогозин: академия Циолковского будет бороться с «клоунами»

https://news.ru/storage/news/7131aa0b9ebee620b2e58ad2769a906c/bd557e5c-0f78-45d9-a588-58213929efd5_850.jpg Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Дмитрий Рогозин

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Российская академия космонавтики имени Циолковского решила бороться с «колунами и диванными экспертами».

«Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из „дивизии диванных космических экспертов“», — сообщил Рогозин в Twitter.

На заседании президиума академии было решено создать собственный «кодекс этики». Члены Академии также высказались о недопустимости некомпетентных высказываний в СМИ.

Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из "дивизии диванных космических экспертов"https://t.co/HevOytN3Oo — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 декабря 2018 г.

Академия космонавтики разработает свой этический кодекс, который будет регулировать высказывания членов Академии в адрес Роскосмоса.

Ранее News.ru писал, что Роскосмос взял на управление космические аппараты дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» № 5 и № 6, запущенные с космодрома Восточный. Благодаря этому запуску российская группировка дистанционного зондирования Земли расширила свои возможности.