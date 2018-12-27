Рогозин: академия Циолковского будет бороться с «клоунами»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что Российская академия космонавтики имени Циолковского решила бороться с «колунами и диванными экспертами».
«Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из „дивизии диванных космических экспертов“», — сообщил Рогозин в Twitter.
На заседании президиума академии было решено создать собственный «кодекс этики». Члены Академии также высказались о недопустимости некомпетентных высказываний в СМИ.
Академия Циолковского устала от очередного обострения клоунов из "дивизии диванных космических экспертов"https://t.co/HevOytN3Oo— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 27 декабря 2018 г.
Академия космонавтики разработает свой этический кодекс, который будет регулировать высказывания членов Академии в адрес Роскосмоса.
Ранее News.ru писал, что Роскосмос взял на управление космические аппараты дистанционного зондирования Земли и мониторинга ЧС «Канопус-В» № 5 и № 6, запущенные с космодрома Восточный. Благодаря этому запуску российская группировка дистанционного зондирования Земли расширила свои возможности.