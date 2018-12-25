Христиане отмечают Рождество

Христиане всего мира, за исключением ряда ортодаксальных течений, отмечают праздник Рождества Христова. Папа Римский Франциск провел ночную торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане. В полдень папа обратится к пастве с традиционным рождественским посланием.
Праздничные мессы по случаю Рождества пройдут и во всех католических храмах России. Накануне архиепископ Павел Пецци провёл Святую мессу Навечерия Торжества Рождества Христова в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.