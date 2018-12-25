Христиане отмечают Рождество

https://news.ru/storage/news/9f958a417b8202e816480cf702fc0ad6/0139ee3c-3f65-4cb0-996f-676046c61f70_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

В Москве прошла месса в соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

Христиане всего мира, за исключением ряда ортодаксальных течений, отмечают праздник Рождества Христова. Папа Римский Франциск провел ночную торжественную службу в соборе Святого Петра в Ватикане. В полдень папа обратится к пастве с традиционным рождественским посланием.

Праздничные мессы по случаю Рождества пройдут и во всех католических храмах России. Накануне архиепископ Павел Пецци провёл Святую мессу Навечерия Торжества Рождества Христова в кафедральном соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве.