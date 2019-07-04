Более трёх тысяч домов признаны непригодными для проживания после наводнения в Иркутской области. Об этом сообщил председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Руслан Болотов.

Он уточнил, что это количество может увеличиться, так как оценочные группы продолжают работу. Их задача — оценить, можно ли капитально отремонтировать жильё, либо же оно не подлежит восстановлению, передаёт РИА...