Ответом на осквернение в Польше могил советских солдат, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, может стать обращение их потомков в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассказал председатель попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов.
Он добавил, что РВИО готово помочь родственникам фронтовиков найти юристов для составления необходимых документов, пишет
Печально всё это слышать. Я думаю, что перспективы юридические могут иметься, когда потомки погибших обратятся, например, в Европейский суд по правам человека, — заявил Иванов.
Ранее News.ru сообщал, что неустановленные преступники в Германии осквернили 57 могил воинов Красной армии, сражавшихся в Великой Отечественной войне. Вандалы нарисовали на надгробиях свастику. Также на мемориалы распылили краску. Инцидент произошёл в городе Шпремберг федеральной земли Бранденбург.