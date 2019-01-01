Власти оплатят похороны погибших в Магнитогорске

Правительство Челябинской области дополнительно предоставит семьям выплаты родственникам погибших при обрушении подъезда многоквартирного дома в Магнитогорске. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора региона Бориса Дубровского.
«По 25 тысяч рублей будет дополнительно выделено на организацию похорон погибших во время обрушения части дома в Магнитогорске», — цитирует сообщение ТАСС.
Вместе с пособием, начисляемым в соответствии с федеральным законодательством, выделяемая на похороны сумма составит чуть более 31,5 тысячи рублей на человека.
Как сообщал News.ru, ранее на совещании, которое провел президент Владимир Путин в подвижном штабе МЧС, Борис Дубровский заявил, что традиционная выплата погибшим в регионе составляет 100 тысяч рублей, пострадавшим — 50 тысяч рублей. Глава Челябинской области отметил, что вероятнее всего, эта сумма будет повышена.