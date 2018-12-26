Родившийся в метро Петербурга ребёнок обрёл семью

https://news.ru/storage/news/eccdc476233917858a353e34e8d78642/d633392d-5981-4593-9a50-80f73f64cf44_850.jpg Anton Kavashkin/Global Look Press

Петербургская семья взяла под опеку мальчика, родившегося на станции метро «Технологический институт». Сейчас ему три месяца.

Малыша забрала пара, в которой уже есть ребёнок. В следующем году потенциальные родители планируют начать процесс усыновления, говорится в заявлении детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.

Мальчик, рождённый 23 сентября на станции метро «Технологический институт», стал первым младенцем, который появился на свет в питерской подземке. Роды принимали сотрудники метрополитена. Позже мать отказалась от сына. К такому решению её побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем.