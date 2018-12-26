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Родившийся в метро Петербурга ребёнок обрёл семью

Anton Kavashkin/Global Look Press

общество [ версия для печати ]

Петербургская семья взяла под опеку мальчика, родившегося на станции метро «Технологический институт». Сейчас ему три месяца.

Малыша забрала пара, в которой уже есть ребёнок. В следующем году потенциальные родители планируют начать процесс усыновления, говорится в заявлении детского омбудсмена Петербурга Светланы Агапитовой.

Мальчик, рождённый 23 сентября на станции метро «Технологический институт», стал первым младенцем, который появился на свет в питерской подземке. Роды принимали сотрудники метрополитена. Позже мать отказалась от сына. К такому решению её побудили жизненные обстоятельства и сложности со здоровьем.


#метро
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